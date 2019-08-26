Представитель президента в Раде подтвердил подготовку законопроекта о сокращении количества нардепов

Он также отметил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности № 7203 сможет получить необходимую конституционное большинство голосов в Раде.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде IX созыва Руслан Стефанчук подтвердил намерения «Слуги народа» сократить количество народных депутатов.

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"Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, - ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали - и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности", - цитирует заявление Стефанчука журналистам "РБК-Украина".

Он также отметил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности № 7203 сможет получить необходимую конституционное большинство голосов депутатов.

Ранее СМИ сообщали, что новая Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность 3 сентября.

По данным СМИ, в первый день сессии, 29 августа, будет не только избран президиум Верховной Рады и состав нового Кабинета министров, но и предварительно проголосован законопроект номер 7203 - о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

Само же голосование за законопроект запланировано на 3 сентября. Напомним, что для принятия закона, меняющего Конституцию, требуется минимум 300 голосов.