Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность 3 сентября - СМИ

По данным СМИ, фракция "Слуга народа" в настоящий момент доукомплектовывается мажоритарщиками, прошедшими в Верховную Раду как самовыдвиженцы.

Верховная Рада намерена отменить депутатскую неприкосновенность 3 сентября.

Об этом говорится в статье информационного портала ZN.UA, который ссылается на неназванные источники.

По их данным, в первый день сессии, 29 августа, будет не только избран президиум Верховной Рады и состав нового Кабинета министров, но и проголосован законопроект номер 7203 - о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины).

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«С одной стороны, принятие закона соответствует одному из основных обещаний Владимира Зеленского. С другой - поможет ему за счет правоохранителей контролировать монолитность фракции», - говорится в статье.

Законопроектом предлагается отменить депутатскую неприкосновенность, вследствие чего для привлечения к уголовной ответственности депутатов согласие Рады не понадобится.

По информации портала, 29 августа планируется закрепить законопроект (для этого необходимо минимум 226 голосов – УНИАН), который в свое время был подготовлен экс-президентом Петром Порошенко и получил заключение Конституционного суда. Само же голосование за законопроект запланировано на 3 сентября. Напомним, что для принятия закона, меняющего Конституцию, требуется минимум 300 голосов.

Отмечается, что к законопроекту в свое время были замечания у КСУ, который неоднократно подчеркивал, что неприкосновенность народных депутатов - не личная привилегия, а необходимость обеспечения безопасности от незаконного вмешательства в деятельность депутата.

Также в статье говорится, что фракция "Слуга народа" в настоящий момент доукомплектовывается мажоритарщиками, прошедшими в Верховную Раду как самовыдвиженцы. Речь идет о возможной прибавке в 49 депутатов.

Как сообщал УНИАН, в партии «Слуга народа» первым делом хотят отменить депутатскую неприкосновенность и расширить перечень оснований для досрочного увольнения народных депутатов.