Путин насчет Зеленского использует тактику КГБ-ФСБ – эксперт

По словам эксперта, Путин заинтересован понемногу встречаться с Зеленским и вести с ним переговоры.

Президент России Владимир Путин использует тактику КГБ-ФСБ с целью "прозондировать" президента Украины Владимира Зеленского и найти к нему подходы.

Такую версию обосновал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя заявление Путина об "осторожном оптимизме" по отношению к новой власти Украины, передает «Обозреватель».

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"Думаю, он (Путин. - Ред.) пытается влиять на украинского президента. В том числе, в ходе тех телефонных переговоров, которые уже дважды были между главами государств", – предположил Мусиенко.

По его словам, Путин заинтересован понемногу встречаться с Зеленским и вести с ним переговоры.

"Почему? Потому что ему очень выгодно сначала прозондировать, понять психологический портрет этого человека, как он реагирует, как к нему найти подходы... Это, фактически, тактика КГБ-ФСБ. Чтобы потом человека обрабатывать. "Взять в оборот", что называется. И вот он пытался", – пояснил эксперт.

Мусиенко допустил, что во время телефонных переговоров Путина уже удалось очертить для себя какие-то основные аспекты.

"Путин уже начинает понимать, какими рычагами воздействия можно дожать, а где говорить с "осторожным оптимизмом", – не исключил он.

При этом эксперт обратил внимание, что фактических оснований для "оптимизма" у президента РФ не прибавилось.

Он напомнил, что в ходе разговора лидеры обсуждали особый статус для Донбасса.

"И после этого был официальный пресс-релиз Офиса президента, где было четко указано, что президент Зеленский готов защищать права всех граждан Украины и для этого не нужны изменения в Конституции", – отметил Мусиенко.

По его мнению, это свидетельствует о том, что в ходе этой беседы, как и во время переговоров с предыдущим президентом Петром Порошенко, Путин поднимает одни и те же вопросы.

"И та же самая пластинка. Ничего не изменилось. "Выполните политическую часть Минских соглашений, а мы подумаем, нам выводить свои войска или не выводить...", – констатировал он.