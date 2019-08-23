Борис Джонсон ко Дню независимости Украины заговорил по-украински (видео)

Британские политики, дипломаты и аналитики зачитали на языке оригинала текст песни «Украина» Тараса Петриненко.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заговорил на украинском языке в британском видеопоздравлении по случаю 28 годовщины провозглашения независимости Украины.

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Видео опубликовано в Twitter Посольства Украины в Великобритании. На нем британские политики, дипломаты и аналитики зачитывают на языке оригинала текст песни Тараса Петриненко «Украина», которую многие называют неофициальным гимном страны.

Борис Джонсон появляется в самом конце ролика. Он завершает видео украинской речевкой «Слава Украине!».

Напомним, в октябре прошлого года тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет для армии и полиции приветствие «Слава Украине! - Героям слава!».