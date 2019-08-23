Борис Джонсон ко Дню независимости Украины заговорил по-украински (видео)
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заговорил на украинском языке в британском видеопоздравлении по случаю 28 годовщины провозглашения независимости Украины.
Читайте такжеДжонсон закинул ногу на стол во время встречи с Макроном (видео)
Видео опубликовано в Twitter Посольства Украины в Великобритании. На нем британские политики, дипломаты и аналитики зачитывают на языке оригинала текст песни Тараса Петриненко «Украина», которую многие называют неофициальным гимном страны.
Борис Джонсон появляется в самом конце ролика. Он завершает видео украинской речевкой «Слава Украине!».
#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019@JWhittingdale@DrewFoxall@Orysiaua@Pauline_Latham@JDjanoglypic.twitter.com/nJKMO4Dees— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) August 23, 2019
Напомним, в октябре прошлого года тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон, который закрепляет для армии и полиции приветствие «Слава Украине! - Героям слава!».