"Здесь не нужна погоня за сенсациями": Лавров об обмене удерживаемыми лицами

Украина и Россия должны согласовать правовые, технические и организационные аспекты возможного обмена удерживаемыми лицами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывает не гнаться за сенсацией в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Для того, чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты. Нужно не забывать о том, что речь идет о судьбах людей, и здесь нужна не погоня за сенсацией, чтобы успеть первым о чем-то сообщить, а кропотливая работа на результат», – сказал Лавров 21 августа в Москве после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Читайте такжеВ «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных

Как сообщал УНИАН, 20 августа в «Лефортово» приняли передачи активистов для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Один из руководителей российского правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис в комментарии УНИАН предположил, что РФ может вскоре передать Украине Балуха, Клыха, Карпюка, Кольченко и Гриба.

Также в московском СИЗО «Лефортово» приняли передачи для Сущенко, Сизоновича и Панова.

21 августа в «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских политзаключенных: Клыха, Карпюка, Кольченко, Балуха и Романа Сущенко.