НАБУ открыло дело против Кононенко

Дело открыли по статье 366-1 – декларирование недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против нардепа от БПП Игоря Кононенко.

Об этом информируют Украинские новости со ссылкой на комментарий директора бюро Артема Сытника.

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По словам Сытника, дело касается недостоверно указанных Кононенко в декларации корпоративных правах. Дело открыли по статье 366-1 УК – декларирование недостоверной информации.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года НАЗК выявило признаки декларирования недостоверной информации народным депутатом Игорем Кононенко на общую сумму 7,6 млн грн. В агентстве пояснили, что Кононенко, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), указал недостоверные сведения относительно количества и номинальной стоимости акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки).