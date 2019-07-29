НАПК обнаружило недостоверную информацию в декларациях Кононенко и Филатова

Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам полных проверок деклараций обнаружило признаки декларирования недостоверной информации народным депутатом Игорем Кононенко и мэром Днепра Борисом Филатовым.

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Как сообщается на сайте НАПК, Кононенко, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), указал недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки). «Общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2015 год составляет почти 7,6 млн грн», - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проверки деклараций Филатова за 2016 и 2017 годы было установлено, что он не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, принадлежащих ему на праве собственности, и земельном участке, принадлежащем ему на праве аренды, а также доме, который принадлежит жене. Кроме того, Филатов указал недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены.

«Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. грн и 519 тыс. грн соответственно», - сообщили в НАПК.

Также признаки декларирования недостоверной информации обнаружены в декларации бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко. Он, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), не указал сведения о собственном доходе в виде суммы возвратной финансовой помощи и дивидендов. Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2015 год составляет почти 4 млн грн.

По результатам проверки декларации судьи Вышгородского районного суда Киевской области Людмилы Толкачевой за 2017 год было установлено, что она не отразила сведения о наличии жилых домов, принадлежащих дочери и зятю, а также указала недостоверные сведения о размере полученных ими доходов и собственных финансовых обязательств, возникших в результате невозврата средств, полученных в качестве займа от третьего лица. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации судьи за 2017 год составляет более 790 тыс. грн.

О выявленных правонарушениях Нацагентство уведомило Национальное антикоррупционное бюро Украины.