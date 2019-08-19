"Со стороны Зеленского есть целый ряд мужественных шагов": Макрон о возможности урегулирования ситуации на Донбассе

Президент Франции заявляет, что через несколько дней будет проведена встреча дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую «нормандскую встречу» на высшем уровне.

Президент Франции Еммануэль Макрон выражает надежду, что удасться обрести новую динамику в урегулировании ситуации на Донбассе.

Как сообщает сайт Кремля, об этом Макрон заявил во время совместного общения вместе с президентом РФ Владимиром Путиным с прессой в Борм-ле-Мимоза, на юге Франции.

В частности, президент Франции отметил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринял "несколько краткосрочных мер" с целью изменения ситуации на Донбассе.

"Необходимо отметить, что есть со стороны Зеленского целый ряд мужественных шагов, поступков в этом конфликте, который длится уже пять лет, и который просто привёл к тому, что гражданское население живёт в ужасных условиях", - заявил Макрон.

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При этом президент Франции подчеркнул, что "необходимо помнить о региональной роли России".

"Я надеюсь, что за последующие часы, дни, месяцы мы найдём, обретём новую динамику, и то, что нам позволит полезно обсудить и продвинуться вперёд. Есть, конечно, вопросы в области безопасности", - сказал Макрон.

"Мы должны проводить саммит «нормандской четвёрки» при условии, если будут действительно достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи. И мы обговорим все те шаги, которые мы можем принять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую «нормандскую встречу» на высшем уровне", - добавил президент Франции.