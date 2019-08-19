Зеленский и Нетаньяху договорились решить проблему с отказом украинцам во въезде в Израиль

По словам президента Украины, граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по решению проблемы многочисленных отказов украинцам во въезде в Израиль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной с Нетанияху пресс-конференции в Киеве.

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«В последнее время наши государства активно сотрудничают и в миграционной сфере, речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему», - отметил Зеленский.

«Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 11 июля министры внутренних дел Украины и Израиля Арсен Аваков и Арие Дери подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которое положит конец недоразумением при пересечении границы.

По статистике Государственной пограничной службы Украины, 4,5 тыс. украинцев отказали в пересечении границы с Израилем в 2017 году, 3,5 тыс. украинцев не пропустили в 2018 году, за полгода 2019 - количество отказов составляло 2,5 тысячи.

В МВД напомнили, что еще в 2017 году Украина и Израиль создали совместную рабочую группу для разработки механизма разрешения кризисной ситуации с пересечением границы, улучшения условий прохождения миграционного контроля и внедрения надлежащих стандартов соблюдения прав человека.

Власти Израиля объясняли увеличение количества отказов во въезде тем, что все больше граждан бывшего СССР, с которыми Израиль имеет соглашения о безвизовом режиме (Россия, Украина, Беларусь и Грузия), пытаются незаконно осесть в стране.