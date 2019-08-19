Глава Госкино подал в отставку (видео)

В ближайшие дни чиновник пообещал опубликовать развернутый отчет о своей работе.

Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко заявил, что уходит с должности.

Соответствующее видеообращение чиновник опубликовал на своей странице в Facebook, отметив, что его мечтой было возрождение украинского кино, а должность была инструментом для ее достижения.

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"Моя мечта осуществилась, и я считаю, что цель была достигнута, и моя миссия на посту председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена. Я не хочу превращать борьбу за это кресло в триллер с элементами сложного постановочного экшена - это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит новому правительству в ближайшее время провести соответствующий конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - отметил Ильенко.

Он пообещал в ближайшие дни опубликовать развернутый отчет о своей работе на посту председателя Госкино.