Коморовский советует Украине учесть ошибки Польши в реформировании страны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

Лидер Польского государства отметил, что предпринимаются шаги относительно предоставления Украине поддержки в условиях сложной экономической ситуации, а также те шаги должны поддерживать проведение нелегких внутренних реформ.

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"Здесь польский опыт, по моему мнению, может быть бесценный. Его нельзя считать только в деньгах, потому что мы передаем этот опыт, который является не только хорошим, который дал нам успехи... Но также этот опыт не всегда был полезен для нас. Мы желаем украинцам, чтобы они учились на наших ошибках, не только на наших успехах", - подчеркнул Коморовский.

По его мнению, построение сотрудничества между государствами должно базироваться на принципах, когда страны друг другу нужны.