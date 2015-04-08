Польша пообещала поддержать Украину на Совбезе ООН при обсуждении миротворческой миссии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Польши Бронислав Коморовский сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

Коморовский считает, что вопрос направления миротворцев в Украину является положительным направлением для уменьшения рисков и для полной деэскалации конфликта.

"Конечно, это трудный путь, потому что он требует решения Совета безопасности ООН, которое принять нелегко. Польша в этой ситуации будет поддерживать такое решение", - сказал президент Польши.

Также он отметил, что участие в миротворческой миссии должны принимать незаангажированные государства. "Но если будут другие решения, Польша не будет уклоняться от участия в такого рода операциях", - отметил Коморовский.

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании СНБО президент Украины Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН. Он отметил, что лучшим форматом для Украины будет базирования полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

Тогда же, 18 февраля, СНБО приняла решение обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.