Грымчака сегодня привезут в Генпрокуратуру для проведения следственных действий - жена

Юлия Грымчак считает задержание мужа политически мотивированным.

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака привезут в следственное отделение Генеральной прокуратуры для проведения следственных действий.

Об этом в Facebook сообщила его жена Юлия Гримчак.

"В 17.00 мужа привезут в следственное отделение Генпрокуратуры на ул. Борисоглебскую, 18 для проведения следственных действий", - написала она.

Грымчак ожидает своего мужа под зданием следственного отделения. Там она заявила журналистам, что считает его задержание политическим заказом, но кто мог быть заказчиком, пока не знает.

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По словам Грымчак, пока ее муж находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ Грымчака и его помощника при получении взятки.

"Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны "на горячем", - сообщили в СБУ.

Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что арест Грымчака санкционировал генеральный прокурор Юрий Луценко. "Согласно материалам дела, сообщают источники, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Это управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - строительство незаконно. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - отметил Бутусов.

Сегодня, 15 августа, в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности этого министерства.

В Минкульте отметили причастность своих должностных лиц к "делу Грымчака". Какие-либо обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры в ведомстве называют "безосновательными, надуманными и такими, которые не базируются ни на одной из норм права".