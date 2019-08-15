Задержание замминистра Юрия Грымчака: хронология событий (видео)

Чиновнику грозит заключение на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака задержали на взятке. Его так называемому помощнику Игорю Овдиенку стало плохо во время задержания.

В ГПУ заявили, что Грымчак требовал взятку за влияние на чиновников Минкультуры и КГГА. Чиновника и его помощника задержали во время получения 480 тысяч долларов. Первую часть взятки в размере 600 тысяч долларов ему передали ранее.

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Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания. На нем видно, как правоохранители изымают белую сумку с 9 пакетами стодолларовых купюр. В СБУ утверждают, что следили за Грымчаком больше месяца.

За взяточничество чиновнику грозит заключение на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас Юрий Грымчак находится в изоляторе временного содержания.