СМИ сообщили, с каким делом может быть связано задержание Грымчака

По информации СМИ, чиновник попался на взятке случайно.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака задержали случайно, причем в рамках другого резонансного дела – об избиении нардепа Татьяны Черновол.

Об этом сообщает "Главред", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

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"Речь идет о расследовании преступления, которое произошло в декабре 2013-го года. Тогда на журналистку напали молодчики под Киевом и жестоко избили. В отношении одного из фигурантов этого преступления, скажем так, недостаточно доказательной базы. И поэтому проводились негласные следственные действия. Они показали, что сейчас человек совершает преступление, поэтому его и задержали", - рассказал собеседник СМИ.

Как сообщал УНИАН 14 августа правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ Грымчака и его помощника при получении взятки.

«Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны с поличным, - отметили в СБУ.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что арест Грымчака санкционировал генеральный прокурор Юрий Луценко. «Согласно материалам дела, сообщают источники, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Это управление, возглавляемое Александром Епифановым, давно известное торговлей разрешениями на строительство в исторически ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - строительство незаконно. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса», - отметил Бутусов.

Сегодня, 15 августа, в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности этого министерства.