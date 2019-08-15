Следили больше месяца: в СБУ рассказали детали дела Грымчака

Грымчак и его "помощник" Овдиенко конвертировали полученные в качестве взятки деньги в "своих" валютных обменниках.

Стало известно, что управление по борьбе с коррупцией СБУ больше месяца следило за тем, как заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак и связанный с ним "помощник" Игорь Овдиенко получали первую часть взятки.

Как рассказали в СБУ, первую часть взятки Грымчаку и Овдиенко передали ранее в размере свыше 600 тысяч долларов США. Эти деньги они конвертировали в "своих" валютных обменниках, сообщает "24 канал".

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СБУ отслеживала эти операции сразу же изымая деньги из обменников, чтобы не потерять их, поскольку они были прямым вещественным доказательством. Вся операция держалась в строгой тайне, и руководству обменников "зашивали рты". Так продолжалось более месяца.

Когда же Грымчак договорился о времени и месте передачи последнего транша взятки в размере 480 тысяч долларов и на встречу поехал его "помощник" Овдиенко – Главный Отдел по Борьбе с Коррупцией и Организованной Преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины провели его задержание на месте передачи денег.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак и его подельник в среду, 14 августа, были задержаны за вымогательство взятки.

Одна из статей, по которой Грымчака подозревают в совершении преступления - ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества).

По словам журналиста Юрия Бутусова, Грымчак получил взятку от застройщика за влияние на управление Минкульта.