Порошенко не исключает, что на следующей неделе назначит главу Антикоррупционного бюро

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Брониславом Коморовским сегодня в Киеве.

"Сегодня мы имеем визит нашего большого друга, господина Коморовского, завтра состоятся соответствующие оформления, поскольку к нам еще не поступали решения комиссии, в пятницу у меня будет визит в регионы, но в отведенный законом срок - на следующей неделе, я думаю, что необходимые решения будут приняты", - сказал Порошенко.

Читайте такжеКонкурс на должность главы Антикоррупционного бюро могут продлить

Как сообщал УНИАН, конкурсная комиссия по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро направила президенту Украины кандидатуры адвокатов Артема Сытника и Николая Сирого на должность директора бюро.