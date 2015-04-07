Порошенко предложили выбрать главу Антикоррупционного бюро из двух адвокатов

Как передает корреспондент УНИАН, за каждого кандидата члены конкурсной комиссии голосовали отдельно, чтобы, в соответствии с законом, определить, кто из кандидатов, прошедших специальную и люстрационную проверки, по профессиональным качествам больше соответствует требованиям конкурса.

Среди троих кандидатов народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Виктор Чумак получил только три голоса поддержки и таким образом не мог продолжать участие в конкурсе. Во время этого голосования Сытник и Серый получили 7 и 5 голосов, соответственно, после чего председатель конкурсной комиссии Рефат Чубаров поставил на голосование обе кандидатуры вместе для направления их президенту.

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"Кто за то, чтобы направить кандидатуру Сытника Артема Сергеевича и кандидатуру Серого Николая Ивановича для отбора президентом Украины на должность директора Национального антикоррупционного бюро?”, - предложил Чубаров.

В итоге "за" проголосовали восемь членов комиссии из девяти.