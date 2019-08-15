В "Слуге народа" намекнули на ликвидацию Министерства по делам ветеранов

"Слуга народа" будет лоббировать интересы ветеранов, но для этого не нужны ни комитет, ни министерство.

В партии "Слуга народа" назвали своей стратегией в вопросе защиты прав ветеранов принятие закона, четко регламентирующего льготы и категории всех ветеранов, и создание агентства, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе ветеранам.

Об этом заявила будущий народный депутат от "Слуги народа" и вероятный глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова на своей странице в Facebook.

В частности, руководитель медиа-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook заявила, что официальной позицией политсилы является "реальная поддержка ветеранов, а не раздутый госаппарат".

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Также Третьякова отметила, что "в нашей фракции есть и ветераны, и добровольцы, и волонтеры. Тем более, они есть среди наших избирателей".

Третьякова подчеркнула, что "Слуга народа" будет лоббировать права ветеранов, но для этого не нужно "плодить" бюрократию в виде комитетов или целых министерств.

По ее словам, не надо создавать дополнительные кормушки для чиновников или механизмы удовлетворения политических амбиций для депутатов. "Не нужно пиариться на ветеранской теме, лелея чрезмерное эго политиков. Мы хотим направить государственные средства на поддержку тех, кто защищал Украину, а не трудоустраивать на государственные должности людей, которые – как это часто бывает – не имеют никакого отношения ни к АТО (ООС), ни к фронту, а являюся просто приближенными к той или иной властной персоны", – отметила будущий депутат.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы принять закон о ветеранах, который будет четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов, кроме ветеранов труда. Кроме того – создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе и ветеранам. В это агентство уже целесообразно брать специалистов из числа ветеранов", – подчеркнула она.

Также Третьякова заявила о необходимости внедрения целостной государственной социальной политики. "Надо отказываться от такой практики, когда средства направляются не на социальную защиту тех, кто нуждается, а на содержание раздутого госаппарата. У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен", – резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины поддержала законопроект об ужесточении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан и увеличение штрафа до 2550 гривен.