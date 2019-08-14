В "Слуге народа" хотят отменить депутатскую неприкосновенность и расширить перечень оснований для досрочного увольнения нардепов

Стефанчук рассказал о первоочередных законодательных инициативах партии "Слуга народа". Среди них снятие депутатской неприкосновенности и установление дополнительных оснований для потери депутатского мандата - за кнопкодавство и прогул.

В партии «Слуга народа» первым делом хотят отменить депутатскую неприкосновенность и расширить перечень оснований для досрочного увольнения народных депутатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель президента в Верховной Раде, член партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук.

Он рассказал, что среди первоочередных конституционных инициатив партии "Слуга народа" - отмена депутатской неприкосновенности, а также установление дополнительных оснований для потери депутатом мандата - за прогул и кнопкодавство.

Также планируется внести изменения в регламент, чтобы предотвратить так называемый депутатский спам и перейти на электронную форму документооборота, привести регламент ВРУ в соответствие с Конституцией.

Также он добавил, что есть большие блоки законов по экономике, антикоррупционных законов, блок законов о судебной и правоохранительной системах.