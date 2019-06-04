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Почти в 20 раз: Рада поддержала увеличение штрафа за отказ везти льготников

15:35, 04 июня 2019
Транспорт
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Теперь штраф за отказ бесплатно везти льготников превышает 2,5 тысячи гривень / фото УНИАН

Верховная Рада Украины поддержала законопроект об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан и увеличении штрафа до 2550 гривень, сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов в Украине.

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"Сегодня Верховной Радой в первом чтении был принят проект Закона об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ со стороны водителей в льготной перевозке отдельных категорий граждан. Этим законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие увеличение санкций в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан - 2550 гривень", - сказано в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что на сегодня административный штраф за безосновательный отказ от льготной перевозки граждан составляет 8 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 136 гривень.

"Надеюсь, что эта инициатива, которая была предложена Минветеранов, внесенная членами Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, и нашла поддержку среди депутатов разных фракций, будет поддержана во втором чтении в сессионном зале и станет законом. Ветеранская общественность ожидает это", - цитирует пресс-служба министра Украины по делам ветеранов Ирину Фриз.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2018 года Кабмин принял решение о создании Министерства по делам ветеранов. 22 ноября Верховная Рада по представлению правительства назначила народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

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Теги: #маршрутки#льготный проезд