Российская милиция задержала в Петербурге украинских журналиста и студентку

Во время акции протеста антиглобалистов в Санкт-Петербурге задержаны двое украинцев, сообщает «5 канал».

Это журналист Максим БУТКЕВИЧ и студентка Власта ПИДПАЛА.

Их еще не повезли в суд, но срок административного ареста закончился еще в 12.00. Сейчас возле отделения милиции, где удерживают граждан Украины, работает украинский консул. По его словам, М.БУТКЕВИЧА и В.ПИДПАЛУ могут отпустить уже завтра. Максимальный срок ареста может составить 15 суток.

Как сообщают очевидцы, адвокатов не пускали к задержанным более 5 часов. Они также говорят, что правоохранительные органы намеренно затягивают пребывание участников акции в отделении милиции.

Всего во время акции антиглобалистов возле гостиницы "Редисон" на Невском проспекте задержали 36 человек.