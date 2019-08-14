Завтра хотят утвердить количество комитетов Рады и их названия - Разумков

На четверг запланировано решение вопроса о существовании в парламенте комитета по спорту.

Завтра планируется утверждение количества комитетов Верховной Рады, их названий и предметов ведания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал лидер партии "Слуга народа", руководитель Подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков, комментируя итоги заседания подгруппы, которая занимается вопросом комитетов.

"Мы прошли по всем предложениям относительно количества, названий и предметов ведания комитетов. У нас остались некоторые несогласованные вопросы. Но я считаю, что где-то процентов на 99 мы проработали общую позицию, и завтра ее будем проговаривать и принимать на общем заседании Подготовительной депутатской группы", - сказал он.

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Разумков уточнил, что на данный момент планируется, чтобы в парламенте было 22 комитета. Также он отметил, что вопрос о существовании в парламенте комитета по спорту оставили для обсуждения на завтра.

"Если мы говорим о вопросах Донбасса, то была предложена редакция и название комитета, где будут включены вопросы деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области и Автономной Республики Крым", - отметил новоизбранный депутат и уточнил, что речь идет не о новом комитете, а о расширении полномочий комитета по правам человека.

Кроме того, Разумков сообщил, что вопрос, сколько комитетов будет за определенной политической силой, не обсуждался. "Потому что завтра на заседании Подготовительной депутатской группы мы утвердим количество комитетов, их названия и предметы ведания. И уже после этого, как сегодня мы говорили на заседании группы, мы будем обращаться к нашим коллегам - предложить народных депутатов в состав этих комитетов", - пояснил он.