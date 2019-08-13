Чубаров призвал «даже гипотетически не думать» о возобновлении поставок воды и света в Крым

По его словам, Украина должна использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал «даже гипотетически не думать» о возобновлении поставок воды и света в аннексированный Россией Крым.

Об этом он написал в Facebook, комментируя новые заявления российских властей Крыма о необходимости добиться от правительства Украины обеспечения Крыма днепровской водой, а также восстановления железнодорожного сообщения между материковой Украиной и полуостровом.

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«Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей», – написал Чубаров.

По мнению главы Меджлиса крымских татар, Украина обязана использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

«Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная с 20 сентября 2015 года крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже – полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов», – добавил Чубаров.

Как сообщал УНИАН, ранее постпред аннексированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что российские власти полуострова намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр.