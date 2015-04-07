Парубий задекларировал 170 тысяч гривень дохода за прошлый год

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий задекларировал 170 тыс. 136 грн доходов за 2014 год.

Об этом говорится в его декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2014 год, обнародованной на сайте парламента.

В соответствии с декларацией, эти средства являются заработной платой, другими выплатами и вознаграждениями, начисленными (выплаченными) декларанту в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора.

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В то же время доход членов семьи Парубия в 2014 году составил 183 тыс. 728 грн, из которых, в частности, 160 тыс. грн - доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества.

Парубий указал в декларации и имущество, находящееся в собственности, в аренде или в ином праве пользования членов его семьи, - это земельные участки площадью 1100 кв. м и квартира площадью 21 кв. м.

Кроме того, первый вице-спикер указал, что имеет автомобиль Suzuki SX-4 2013 выпуска.

В собственности, в аренде или на ином праве пользования членов семьи Парубия находится Peugeot 508 2013 года выпуска.