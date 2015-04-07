В Москве "минутой НЕмолчания" почтили память Немцова (фото, видео)

13:17, 07 апреля 2015
Политика
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В Москве и других городах России 7 апреля, в сороковой день после убийства оппозиционного политика Бориса Немцова сторонники оппозиции проводят акцию памяти «Минута НЕмолчания».

немцов / twitter.com/vitaliyaverin

На место убийства пришли сотни людей с цветами и лампадками.

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Как сообщается в соцсетях, в 11 утра по московскому времени участники мероприятия почтили память Немцова минутой молчания, в то время как автомобили, которые проезжали мимо, непрерывно сигналили.

«Если вы идете пешком - остановитесь на минуту, если вы на машине - подайте звуковой сигнал. Мы приносим цветы на место убийства - их убирают. Мы устраиваем концерт памяти Бориса Немцова - его запрещают. Нам дают понять, что лучше забыть. Но мы помним. Нас слышно», - пишут соратники Немцова в соцсетях.

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