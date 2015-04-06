Суд повторно арестовал трех подозреваемых в убийстве Немцова

Басманный суд Москвы заключил под стражу до 28 апреля Тамерлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и Шадида Губашева, обвиняемых в причастности к убийству политика Бориса Немцова, передает ТАСС.

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"Выслушав мнения сторон и рассмотрев представленные материалы, суд приходит к выводу, что ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению", - огласила решение судья Валентина Левашева в отношении каждого обвиняемого.

Все трое фигурантов намерены обжаловать решение о своем аресте.

Напомним, 1 апреля Мосгорсуд признал незаконным арест трех фигурантов дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова - Тамерлана Эскерханова, Хамзата Бахаева и Шадида Губашева.

Отмечается, что Мосгорсуд отправил вопрос о мере пресечения на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы.

Согласно сообщению, до очередного заседания подозреваемые будут находиться под стражей.

Мосгорсуд 1 апреля рассматривает жалобы защиты на арест фигурантов дела об убийстве Немцова. Сами фигуранты не присутствуют в зале суда, участвуя в заседании в режиме видеоконференции.

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Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После его смерти стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне сепаратистов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.