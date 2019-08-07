"Уже уволен": Зеленский ответил на петицию относительно отставки Богдана

Президент отметил, что уволил Богдана с должности главы Администрации президента указом от 25 июня.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Украины.

Ответ размещен на сайте президента. В ней говорится, что Богдан был уволен с этой должности 25 июня.

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"Относительно поднятого в петиции вопроса отмечаю, что Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года № 434- А. Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что указом № 434 от 20 июня Зеленский уволил Богдана с должности главы Администрации президента, и в этот же день указом №435 назначил его руководителем Офиса президента Украины.

Как сообщал УНИАН, еще в мае петиция с требованием отставки Богдана набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.