"Уже уволен": Зеленский ответил на петицию относительно отставки Богдана
15:46, 07 августа 2019Политика
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Президент отметил, что уволил Богдана с должности главы Администрации президента указом от 25 июня.
Зеленский ответил на петицию об отставке Андрея Богдана / фото УНИАН
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Украины.
Ответ размещен на сайте президента. В ней говорится, что Богдан был уволен с этой должности 25 июня.
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"Относительно поднятого в петиции вопроса отмечаю, что Указом Президента Украины от 25 июня 2019 года № 434- А. Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, что указом № 434 от 20 июня Зеленский уволил Богдана с должности главы Администрации президента, и в этот же день указом №435 назначил его руководителем Офиса президента Украины.
Как сообщал УНИАН, еще в мае петиция с требованием отставки Богдана набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.
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