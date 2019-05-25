Петиция об отставке Богдана набрала необходимое количество голосов

Петиция должна набрать 25 тысяч голосов, чтоб ее отправили на рассмотрение к президенту.

Петиция относительно отставки главы Администрации президента Андрея Богдана, размещенная на сайте президента Украины, набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Автор петиции Василевский Александр просит немедленно отправить Богдана в отставку якобы из-за нарушения закона "Об очищении власти" (люстрации).

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Однако голосование за петицию продлится еще 91 день. Только после этого ее смогут направить на рассмотрение президенту.

Напомним, сам Богдан недавно объяснил, что он не попадает под люстрацию.

По его словам, условие закона на него не распространяется, поскольку он не занимает государственную должность. "Фактически для того, чтобы попасть под люстрацию, я не могу занимать должности, которые касаются государственной службы и внесены в специальный перечень. Поскольку я не являюсь государственным служащим, то закон относительно этого поста на меня не распространяется, потому что там обязательное условие – работа на государственной службе", - пояснил глава Администрации.

Он подчеркнул, что после закона о люстрации должность главы Администрации президента была выведена из государственной службы и указана в законе о государственной службе как патронатная служба, поэтому действие закона на эту должность не распространяется.