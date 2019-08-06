Зеленский уволил двух замглавы Госпогранслужбы

Тексты соответствующих указов размещены на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гресько с должности первого заместителя и Артура Пименова с должности заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.

Тексты соответствующих указов №582/2019 и №583/2019 от 6 августа размещены на сайте главы государства.

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Как сообщал УНИАН, Гресько был назначен первым заместителем главы Госпогранслужбы 10 апреля 2019 года, Пименов занимал должность заместителя руководителя ведомства с 27 декабря 2018 года.

13 июня Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Государственной пограничной службы Украины.