Зеленский уволил двух замглавы Госпогранслужбы
16:55, 06 августа 2019Политика
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Тексты соответствующих указов размещены на сайте главы государства.
Президент подписал указы об увольнении двух заместителей председателя ГПСУ / фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гресько с должности первого заместителя и Артура Пименова с должности заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.
Тексты соответствующих указов №582/2019 и №583/2019 от 6 августа размещены на сайте главы государства.
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Как сообщал УНИАН, Гресько был назначен первым заместителем главы Госпогранслужбы 10 апреля 2019 года, Пименов занимал должность заместителя руководителя ведомства с 27 декабря 2018 года.
13 июня Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Государственной пограничной службы Украины.
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