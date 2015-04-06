До 25 апреля из органов прокуратуры хотят уволить около 3,5 тысяч сотрудников

До 25 апреля из органов прокуратуры будет уволено около 3,5 тыс. работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Днепропетровске сообщил заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре планируют люстрировать более тысячи человек

"До 25 апреля в соответствии с новым законом о прокуратуре количество сотрудников органов прокуратуры в Украине будет сокращено до 15 тысяч человек из почти 18,5 тыс. имеющихся в настоящее время работников. У Украины нет роскоши иметь раздутую систему ведомства", - отметил Сакварелидзе.

По его словам, более месяца назад некоторые работники органов прокуратуры уже получили предупреждения об увольнении. Он уточнил, что уволены будут те, кто не соответствует новым стандартам, "правилам работы, которые изменились на более жесткие".