Порошенко призывает ВР как можно скорее принять новый закон о прокуратуре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании ВР Украины.

Порошенко подчеркнул, что сейчас крайне важно не медлить с принятием нового закона о прокуратуре.

«Я готов принять участие в обсуждении и принятии нового европейского закона о прокуратуре, которым мы совместно сделаем из прокуратуры настоящий европейский орган», - подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что и он, и депутаты принимали на себя обязательства одолеть коррупцию, борьба с которой для граждан является не менее важной, чем борьба за мир. «Народ понимает, что без борьбы с коррупцией любое движение страны вперед блокируется», - подчеркнул он.

Порошенко пожелал новому генеральному прокурору Виталию Яреме успеха на этом пути и напомнил известное выражение сингапурского политического деятеля - автора «сингапурского чуда» Ли Куан Ю: «Как начать борьбу с коррупцией? Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, они знают за что, и народ вам поверит».