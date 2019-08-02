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Зеленский сегодня посетит Ивано-Франковск: что запланировано

12:16, 02 августа 2019
Политика
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Зеленский в Ивано-Франковске предстваит нового главу ОГА / фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

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«Глава государства примет участие в совещаниях по реконструкции терминала и инфраструктуры аэропорта в областном центре и развитию региона Украинских Карпат. Кроме того, Владимир Зеленский представит нового руководителя областной государственной администрации», - говорится в сообщении.

Также президент осмотрит один из разрушенных наводнениями мостов и примет участие в совещании по их восстановлению.

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Теги: #Владимир Зеленский