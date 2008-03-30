В Полтавской области создадут музей тоталитарных символов

Полтавская облгосадминистрация предлагает создать музей тоталитарных символов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Полтавской ОГА Валерий АСАДЧЕВ. Он предложил создать музей, и “приводить на экскурсию детей, чтобы они знали и эту историю”. Пример, по его словам, уже подал Семеновский район, где собираются убрать от районной государственной администрации памятник Ленину. “Поскольку негоже, чтобы перед институтом власти независимой Украины стоял человек, пытавшийся раздавить эту независимость и направлявший на Киев большевистские войска”, - заметил В.АСАДЧЕВ.

Он рассказал, что недавно побывал в Германии. И заметил, что специально ходил “по большому городу Гамбургу, чтобы найти хотя бы одну улицу, носящую имя Карла Либкнехта или Карла Маркса”. “Их там просто нет. Вместо этого их достаточно в Полтаве и многих населенных пунктах области, вместе с улицами Ленина, Фрунзе и других людей, которые не то, что не имели никакого отношения к нашей земле, но и вообще ни разу здесь не бывали”, - подчеркнул председатель ОГА.