Порошенко хочет, чтобы ВР на следующей неделе проголосовала за состав Антимонопольного комитета

03:29, 05 апреля 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Верховная Рада на следующей неделе проголосует состав Антимонопольного комитета.

УНІАН

Об этом глава государства сказал в интервью "5 каналу".

«Я не имею никакого сомнения, что наконец на этой неделе парламент должен проголосовать состав Антимонопольного комитета”, - отметил Порошенко.

По его словам, "это будет иметь очень эффективные результаты по борьбе с монопольными сговорами".

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Кроме того, президент Украины Петр Порошенко отметил важность ускорения формирования Высшего совета юстиции и проведения судебной реформы в целом.

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