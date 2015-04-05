Порошенко хочет, чтобы ВР на следующей неделе проголосовала за состав Антимонопольного комитета

Об этом глава государства сказал в интервью "5 каналу".

«Я не имею никакого сомнения, что наконец на этой неделе парламент должен проголосовать состав Антимонопольного комитета”, - отметил Порошенко.

По его словам, "это будет иметь очень эффективные результаты по борьбе с монопольными сговорами".

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Кроме того, президент Украины Петр Порошенко отметил важность ускорения формирования Высшего совета юстиции и проведения судебной реформы в целом.