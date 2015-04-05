Порошенко хочет, чтобы ВР на следующей неделе проголосовала за состав Антимонопольного комитета
03:29, 05 апреля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Верховная Рада на следующей неделе проголосует состав Антимонопольного комитета.
По его словам, это будет иметь очень эффективные результаты / УНИАН
Об этом глава государства сказал в интервью "5 каналу".
«Я не имею никакого сомнения, что наконец на этой неделе парламент должен проголосовать состав Антимонопольного комитета”, - отметил Порошенко.
По его словам, "это будет иметь очень эффективные результаты по борьбе с монопольными сговорами".
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Кроме того, президент Украины Петр Порошенко отметил важность ускорения формирования Высшего совета юстиции и проведения судебной реформы в целом.
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