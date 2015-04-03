Шкиряк сообщил о кадровых решениях в территориальных подразделениях ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, по согласованию с Министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым освобождены от должностей руководителей Главных управлений ГСЧС Украины в Киевской области и Киеве, управления в Черниговской области и заместителя начальника Главного управления по государственному надзору и контролю в Одесской области.

На должность заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины в Одесской области назначен полковник службы гражданской защиты Орест Фока. Также, приказом исполняющего обязанности Председателя ГСЧС на него возложены функции исполняющего обязанности начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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«Кадровые изменения в руководстве территориальных управлений и структурных подразделений ГСЧС продолжатся. Это не охота «на ведьм», это необходимость вызвана временем, учитывая принципиально новые подходы к управлению Службой. Я благодарю всех работников и личный состав за понимание и поддержку. В нашей Службе есть много молодых, патриотических, профессиональных и перспективных офицеров и работников, которые готовы брать на себя ответственность за будущее развитие ГСЧС и выполнение поставленных задач», - отметил Шкиряк, подчеркивается в сообщении.