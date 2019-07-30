Суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер Neyma

Главный военный прокурор Анатолий Матиос подчеркнул, что действия украинской стороны относительно российского танкера являются законными.

Суд арестовал российский танкер NEYMA, который был задержан в порту Измаила.

Об этом заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в социальной сети Facebook.

В частности, он заявил, что украинским судом проверена правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдение ими требований закона при проведении 25 июля 2019 года обыска уже всем известного российского танкера NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!", - подчеркнул Матиос.

Кроме того, главный военный прокурор заявил, что "российскими СМИ распространяется недостоверная информация якобы о незаконном проведении сотрудниками правоохранительных органов Украины следственных действий на данном судне без разрешения консула РФ".

Также он пояснил, что судно после прохождения пограничного и таможенного контроля на территории Украины считается имеющим "открытую границу".

"Согласно нормам действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрено", - подчеркнул Матиос.

Таким образом, он заявил, что все действия украинской стороны являются законными.

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Как сообщал УНИАН, 25 июня в СБУ заявили, что совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО-8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как танкер NEYMA. Следствие установило, что танкеру NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, российскими владельцами изменено название на NIKA SPIRIT.

Впоследствии представитель Посольства Российской Федерации в Украине Денис Голенко в комментарии УНИАН сообщил, что экипаж задержанного танкера NEYMA возвращается в Россию, хотя само судно остается в Измаиле на ремонт.

В СБУ заявили, что оснований для задержания экипажа танкера не было. В спецслужбе отметили, что экипаж танкера не нарушал нормы Морского права и законы Украины.