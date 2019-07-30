Бывший соратник Януковича заявил, что у Порошенко требовали прослушивать иностранных дипломатов

Вмешивался экс-президент и в судебные дела по распределению акций крупных украинских компаний, заявил Портнов.

Пятого президента Украины Петра Порошенко обвиняют в том, что тот, пользуясь своим положением, санкционировал прослушивание иностранных дипломатов, послов Франции, Германии, Беларуси и миссии МВФ в Украине, заявил юрист и бывший заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

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"Друзья, сегодня провел разговор с Антоном Чернушенко - бывшим руководителем апелляционного суда Киева, по заявлению которого ГБР начало расследование фактов грубого вмешательства Порошенко и заместителя главы его администрации Филатова в деятельность суда", - сообщил Портнов в своем Telegram-канале, передает "Главред".

По его словам, Чернушенко подтвердил данные, что администрация Порошенко сопровождала телефонными звонками ходатайства правоохранителей на санкционирование прослушивания дипломатов и послов из ЕС, а также миссии МВФ в Украине.

"Кроме того, он письменно подтвердил прямое вмешательство Порошенко в судебный спор по распределению акций компании Нефтогаздобыча и влияние на принятие судом решений по аресту акций одной из крупных агропромышленных компаний. По этим эпизодам мы составили план процессуальных действий и координации юридической работы", – анонсировал Портнов новые дела против экс-президента.

Юрист добавил, что "фигурантам нужно готовиться к допросам и санкциям теперь еще и по этому делу. В полном соответствии с их правоохранительной и судебной реформой".

Как сообщал УНИАН, 25 июля Порошенко был в ГБР на допросе по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Его обвиняют в отмывании средств и неуплате налогов при продаже предприятия. По словам юриста Андрея Портнова, экс-президент легализовал 300 млн долларов доходов через офшорные компании.

Суд уже дал добро на изъятие документов в банке Порошенко по делу о продаже "Кузницы на Рыбальском".

В свою очередь Порошенко подчеркнул, что обеспокоен тем фактом, что в ГБР постоянно происходят утечки информации уголовных производств в адрес Портнова.

Также он заявил, что на допросе его заверили, что против него нет ни одного уголовного дела.