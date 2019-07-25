Порошенко прокомментировал свой допрос в ГБР

Экс-президент заявил, что пришел на допрос, "чтобы прекратить любые инсинуации".

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал показания следователям Государственного бюро расследований по делу о купле-продаже завода "Кузница на Рыбацком".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал журналистам после допроса в ГБР.

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"Чтобы прекратить любые инсинуации, мной было принято решение сегодня посетить дом ГБР. Подчеркиваю, что информацию об этом я услышал в СМИ, которые ссылались на Telegram-канал бывшего заместителя главы администрации Януковича (Андрея Портнова - УНИАН), который бежал в Российскую Федерацию и сегодня выполняет функции - нечто среднее между агентом ГБР и куратором, который забрасывает соответствующими заявлениями ГБР", - сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что обеспокоен тем фактом, что в ГБР постоянно происходят утечки информации уголовных производств в адрес Портнова.

«Мы обеспокоены, что происходит постоянная утечка каждого материала, который получает ГБР, в адрес Портнова и не только. Мы не исключаем, что подобные материалы выходят за пределы Украины в сторону Российской Федерации. Мы твердо подчеркиваем, что будем заявлять в ГБР. И если ГБР, предвзято относясь, не будет возбуждать дело против Портнова за заведомо ложное сообщение о преступлении, мы будем искать защиты страны в суде», - сказал экс-президент.

Также он заявил, что на допросе его заверили, что против него нет ни одного уголовного дела. «Сегодня мы давали пояснения и в письменном виде, и устно по направлениям, которые касаются купли-продажи, абсолютно прозрачной сделки, которая осуществлялась без моего участия, завода «Кузница на Рыбальском». Они пытаются осуществлять следственные действия против канала «Прямой». Нам об этом сообщили. В то же время по пророссийским каналам у них нет информации. И я очень надеюсь, что общение таким образом мы в ближайшее время прекратим», - подытожил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко был вызван на допрос в Государственное бюро расследований как свидетель по делу относительно возможных противоправных действий во время сделки купли-продажи завода «Кузница на Рыбацкой».