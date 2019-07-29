Секретарь Киевсовета подал в отставку

Владимир Прокопив планирует повести команду «Европейской солидарности» на выборах в Киевский городской совет.

Владимир Прокопив написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета.

Об этом он сообщил в Facebook.

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«Сегодня я принял решение, что поведу команду «Европейской солидарности» в столичный парламент, поскольку партию поддержали почти 200 тысяч киевлян», - отметил Прокопив.

«Решение возглавить партию «Европейская солидарность» в Киеве делает невозможным мою дальнейшую работу на посту секретаря Киевсовета. Когда меня избирали депутаты, я пообещал, что не буду отдавать предпочтение ни одной партии. Свои обещания я всегда выполняю. Поэтому сегодня написал заявление о прекращении полномочий секретаря Киевского городского совета», - пояснил Прокопив.

Он выразил надежду, что «следующим секретарем выберут молодого прогрессивного человека, который отбросит свои политические предпочтения и сосредоточится на объединении представителей разных партий для принятия важных для киевлян решений».

Отметим, Владимир Прокопив баллотировался от «Европейской солидарности» на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года по одномандатному округу №211 в Киеве, однако проиграл представителю «Слуги народа» Александру Юрченко.