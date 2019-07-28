Главные доказательства злоупотреблений судей Окружного админсуда Киева могут быть уничтожены – Горбатюк

Однако, подчеркнул глава управления спецрасследований ГПУ, злоупотребления настолько масштабные, что уничтожить все улики нереально.

Руководитель управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк допускает, что большая часть доказательств причастности судей Окружного административного суда Киева к злоупотреблениям уже могут быть уничтожены.

Об этом он сказал в интервью DW.

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По словам Горбатюка, обыски планировалось провести не только в помещении Окружного админсуда Киева, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако ни руководство ГПУ, ни суды не позволили сделать это.

На вопрос о том, можно ли считать, что в связи с этим доказательства причастности судей к злоупотреблениям бесследно потеряны, глава управления спецрасследований ГПУ ответил утвердительно.

"Думаю, да. Большая часть потеряна. Однако злоупотребления столь масштабные, нарушений настолько много, что нереально все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, которые могут прямо свидетельствовать о причастности, наверное уже уничтожены. Впрочем, есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблении, но к ним нам надо еще добраться", - отметил Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ все еще не подписало подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где на днях провели обыски.