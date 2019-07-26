Украинцы создали петицию за отмену финансирования партий за счет госбюджета

Всего за 3 дня петиция собрала более половины необходимых для рассмотрения президентом подписей.

На сайте официального представительства президента Украины создана петиция об отмене бюджетного финансирования политических партий в Украине.

Соответствующая петиция зарегистрирована 23 июля.

Читайте такжеПетиция за ужесточение наказания и химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов

Автор петиции Томенко Николай Владимирович отмечает, что на деятельность партий за 2016-2019 годы уже ушло из госбюджета почти 1 миллиард 500 миллионов гривень. Львиную долю средств получили также партии, которые не попали в новоизбранный парламент.

А с 2019 года, замечает автор, деньги получат и те партии, которые на парламентских выборах набрали 2% голосов. В целом, говорится в петиции, на содержание этих партий за 5 лет деятельности Верховной Рады украинский народ должен потратить около 5 миллиардов 900 миллионов гривень.

Инициатор петиции считает, что использовать народные деньги на содержание партий в воюющей, бедной, коррумпированной стране – цинично и недопустимо. Поэтому он предлагает отменить или, по крайней мере, приостановить законодательные акты, предусматривающие финансирование политических партий за государственный счет.

На данный момент петицию уже подписали более 13 тысяч граждан.

Как сообщал УНИАН, по данным движения ЧЕСНО, 11 партий, которые на выборах в Верховную Раду набрали 2% голосов избирателей и более, получат государственное финансирование.