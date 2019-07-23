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"Чесно": 11 украинских партий получат госфинансирование по итогам выборов в Раду

02:36, 23 июля 2019
Выборы 2019
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11 партий, которые на выборах в Верховную Раду набрали 2% голосов избирателей и больше, получат государственное финансирование. Об этом свидетельствуют подсчеты движения "Чесно", сделанные на основании данных Центризбиркома Украины.

Общий бюджет госфинансирования в 2020 году составит 565,5 млн грн. Больше всего получит "Слуга народа", по предварительным данным, партии достанется 225,3 млн грн; меньше всего - "Украинская стратегия Гройсмана" - 11,6 млн грн.

Деньги также получат "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Батьківщина", Радикальная партия, "Сила и честь", Оппозиционный блок, Партия Шария и "Свобода". 

Больше всего получит &quot;Слуга народа&quot; / скриншот

Как сообщал УНИАН, ранее в ОПОРЕ рассказали, сколько миллионов долларов политики потратили на предвыборную рекламу в Facebook.

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Теги: #Рада#выборы#ЦИК#чеснок