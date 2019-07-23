"Чесно": 11 украинских партий получат госфинансирование по итогам выборов в Раду

Общий бюджет госфинансирования в 2020 году составит 565,5 млн грн.

11 партий, которые на выборах в Верховную Раду набрали 2% голосов избирателей и больше, получат государственное финансирование. Об этом свидетельствуют подсчеты движения "Чесно", сделанные на основании данных Центризбиркома Украины.

Общий бюджет госфинансирования в 2020 году составит 565,5 млн грн. Больше всего получит "Слуга народа", по предварительным данным, партии достанется 225,3 млн грн; меньше всего - "Украинская стратегия Гройсмана" - 11,6 млн грн.

Деньги также получат "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос", "Батьківщина", Радикальная партия, "Сила и честь", Оппозиционный блок, Партия Шария и "Свобода".

Как сообщал УНИАН, ранее в ОПОРЕ рассказали, сколько миллионов долларов политики потратили на предвыборную рекламу в Facebook.