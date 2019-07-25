"Хотел отомстить": ветеран полка "Азов" объяснил, почему напал на авто Порошенко под ГБР (видео)

По его словам, он хотел отомстить за "пять лет унижений, которые Порошенко с помощью своих подчиненных в АП совершил в отношении иностранных добровольцев".

В сети появилось видео, на котором ветеран полка "Азов" Никита Макеев с позывным "Одиссей" объясняет, почему совершил нападение на экс-президента Петра Порошенко под зданием Государственного бюро расследований.

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"Я родом из Санкт-Петербурга. В 2014 году приехал воевать за независимость Украины. Сегодня, купил в "темпе" четыре бронежилеты, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко, я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не прострелен. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночка, который якобы воевал в Краматорске и испытал его.

Но поскольку его вооруженные "титушки" меня не пустили, угрожая оружием, мне ничего не оставалось сделать, как сделать то, что я сделал.

Я хотел отомстить ему за все те пять лет унижений, которые он с помощью своих подчиненных в Администрации президента совершил в отношении иностранных добровольцев, обещая им гражданство, а вместо этого пустил их по девяти кругам бюрократического ада".

Мой позывной Одиссей. Я тот, кто сегодня «напал» на Порошенко. К сожалению, мне не удалось задать вопрос ему лично. Но, как видите, я ни от кого не прячусь, в отличие от трусливого Порошенко. Сегодняшний демарш моя личная позиция. В видео все объяснил детальнее pic.twitter.com/vOuSuHznvH — Team Of Zina Portnova (@portnvateam_new) 25 июля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, 25 июля после выхода Петра Порошенко с допроса в Государственном бюро расследований произошел инцидент и драка. На капот автомобиля Порошенко выпрыгнул мужчина.