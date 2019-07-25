Полиция открыла дело по факту нападения на авто Порошенко

Полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство).

Полиция Киева начала уголовное производство по факту событий возле здания ГБР.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех участников инцидента.

«Около 17 часов группа лиц заблокировала автомобиль экс-президента Украины Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись», - говорится в сообщении.

Полицейские зарегистрировали сведения о происшествии, а затем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Усилия правоохранителей направленные на установление всех участников инцидента и их местонахождение. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 25 июля после выхода Петра Порошенко с допроса в Государственном бюро расследований произошел инцидент и драка. На капот автомобиля Порошенко выпрыгнул мужчина.