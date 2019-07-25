Дело Гандзюк: ГПУ объяснила приостановление расследования в отношении Мангера и Левина

В прокуратуре уверяют, что следствие осуществляется с неукоснительным соблюдением требований уголовного процессуального законодательства.

Приостановление досудебного расследования в отношении главных фигурантов дела об убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина обусловлено его ходом в уголовном производстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

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Отмечается, что уголовное производство в отношении Мангера и Левина выделено в одно в связи с розыском одного из фигурантов, которому объявлено подозрение в организации умышленного причинения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть, и действия которого непосредственно касаются другого подозреваемого.

"Что касается других соучастников преступления, то в данном производстве, как и в других, зарегистрированных в ЕРДР по фактам злоупотреблений должностных лиц служебным положением и относительно поджога леса, расследование продолжается. Выполняются следственные (розыскные) действия, направленные на доказывание вины лиц, совершивших преступления", - говорится в сообщении.

Там добавили, что досудебное расследование в уголовных производствах осуществляется с неукоснительным соблюдением требований уголовного процессуального законодательства.

Как сообщал УНИАН, 16 июля Генпрокуратура приостановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк — Владислава Мангера и Алексея Левина.