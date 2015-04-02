В ООН призвали Россию прекратить нарушения прав человека в оккупированных районах Украины
Члены Комитета по правам человека ООН призвали Россию прекратить нарушения прав человека, в частности относительно притеснений свободы слова, преследование гомосексуалистов, расизма и пыток в полиции.
Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете комитета, который цитирует Reuters.
Согласно отчету, Россию призывают прекратить нарушение подписанного ею "ключевого пакта ООН" пророссийскими боевиками на востоке Украины, властями Чечни и в оккупированном Крыму.
В отчете речь идет о сообщениях относительно нарушений и насилия, включая совершенные "ультранационалистами, расистами и неонацистами", и о пытках со стороны полиции в тюрьмах.
Читайте такжеМИД Украины требует от России допустить консулов к арестованным украинцамМоскву призвали принять меры, чтобы предоставить "эффективную защиту юристам, журналистам, правозащитникам и оппозиционным политикам, чьи жизнь и безопасность находятся под угрозой", говорится в отчете.
Как сообщает агентство, представители Москвы в дискуссии после обнародования отчета отвергли многие из фактов, которые в нем прозвучали, однако Россия не предоставила никакого официального ответа относительно обнародованных в отчете случаев нарушений прав человека.