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Беларусь опровергла информацию о присутствии войск РФ на своей части Чернобыльской зоны

00:25, 21 июля 2019
Политика
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Информацию о российской армии в Чернобыльской зоне Беларуси распространили в соцсетях / фото: УНИАН

Беларусь опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что на белорусской части Чернобыльской зоны якобы присутствуют войска Российской Федерации.

Соответствующее опровержение в Telegram опубликовали Министерство обороны Беларуси.

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«Распространяемая в сети информация о якобы "присутствии войск РФ на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения" не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в социальной сети Facebook была распространена информация о наличии вблизи украино-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Информация была доведена до командования всех уровней.

В пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады (61 ОПЕБр) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявили, что в связи с этим военнослужащие начали проверку информации о присутствии российских войск.

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Теги: #Россия#Беларусь#Чернобыльская зона отчуждения#армия России