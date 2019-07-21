Беларусь опровергла информацию о присутствии войск РФ на своей части Чернобыльской зоны

В Минобороны Беларуси заявили, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Беларусь опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что на белорусской части Чернобыльской зоны якобы присутствуют войска Российской Федерации.

Соответствующее опровержение в Telegram опубликовали Министерство обороны Беларуси.

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«Распространяемая в сети информация о якобы "присутствии войск РФ на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения" не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в социальной сети Facebook была распространена информация о наличии вблизи украино-белорусской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Информация была доведена до командования всех уровней.

В пресс-службе 61-й отдельной пехотной егерской бригады (61 ОПЕБр) Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявили, что в связи с этим военнослужащие начали проверку информации о присутствии российских войск.