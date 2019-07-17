Офис президента инициирует создание Совета по свободе слова и зовет туда журналистов

Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры.

Офис президента Украины инициирует создание Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом во время экспертного совещания «Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы – общие решения» сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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«Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно», – сказал Тимошенко.

По его словам, в состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. После того как редакции определятся, они смогут прислать имя и фамилию своего представителя с указанием места работы и должности на адрес: svoboda_slova@apu.gov.ua

Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов – защита права журналистов на профессию. Для этого в Совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы.

Тимошенко отметил, что аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе областной госадминистрации.