Украина обратилась к Италии по апелляционному делу Маркива
Украина рассчитывает на беспристрастное расследование обстоятельств гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли, по делу которого нацгвардейца Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.
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Об этом шла речь во время встречи и.о. главы МИД Егора Божко с послом Италии во вторник, сообщили "Европейской правде" в министерстве иностранных дел.
Божок подчеркнул, что МИД полностью поддерживает позицию МВД Украины по несправедливому решению итальянского суда.
И.о. министра назвал обвинения Маркива в гибели итальянского фоторепортера Рокелли несправедливым и подчеркнул, что дело находится на личном контроле президента Украины.
Божок отметил, что Украина рассчитывает на то, что итальянская сторона сосредоточится на всестороннем и непредвзятом расследовании обстоятельств гибели Рокелли, в частности, в рамках будущего апелляционного производства.
"Еще раз подчеркивалось, что Украина готова предоставить Италии необходимую правовую помощь с целью доведения безосновательности обвинений, выдвинутых против Виталия Маркива", - сообщили в МИД.
Посол Италии Давиде Ла Чечилия отметил, что до официальной публикации уже принятого решения суда не может комментировать это дело, поскольку судебная власть в Италии является независимой.
Как сообщал УНИАН, суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.
Президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения на родину Виталия Маркива.