Украина обратилась к Италии по апелляционному делу Маркива

МИД полностью поддерживает позицию МВД Украины по несправедливому решению итальянского суда.

Украина рассчитывает на беспристрастное расследование обстоятельств гибели итальянского фотографа Андреа Рокелли, по делу которого нацгвардейца Виталия Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы.

Читайте такжеУкраинские журналисты готовят обращение к итальянским коллегам по делу Маркива

Об этом шла речь во время встречи и.о. главы МИД Егора Божко с послом Италии во вторник, сообщили "Европейской правде" в министерстве иностранных дел.

Божок подчеркнул, что МИД полностью поддерживает позицию МВД Украины по несправедливому решению итальянского суда.

И.о. министра назвал обвинения Маркива в гибели итальянского фоторепортера Рокелли несправедливым и подчеркнул, что дело находится на личном контроле президента Украины.

Божок отметил, что Украина рассчитывает на то, что итальянская сторона сосредоточится на всестороннем и непредвзятом расследовании обстоятельств гибели Рокелли, в частности, в рамках будущего апелляционного производства.

"Еще раз подчеркивалось, что Украина готова предоставить Италии необходимую правовую помощь с целью доведения безосновательности обвинений, выдвинутых против Виталия Маркива", - сообщили в МИД.

Посол Италии Давиде Ла Чечилия отметил, что до официальной публикации уже принятого решения суда не может комментировать это дело, поскольку судебная власть в Италии является независимой.

Как сообщал УНИАН, суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения на родину Виталия Маркива.